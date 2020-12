Dunkles Kapitel beleuchtet: „Uns macht jeder Übergriff betroffen“

Mils, Zams – Der Schatten aus der Vergangenheit hat sich lang hingezogen: Missbrauchsvorfälle in Behinderteneinrichtungen der Barmherzigen Schwestern sorgen seit Jahren für Diskussionen in Tirol. Den Barmherzigen Schwestern wird nämlich angelastet, dieses dunkle Kapitel in ihrer Geschichte nicht aufgearbeitet zu haben. Das ist jetzt erfolgt, ein wissenschaftlicher Zwischenbericht dazu liegt vor. Barbara Flad, sie leitet die Seelsorge der Barmherzigen Schwestern im Krankenhaus Zams, betreut im Orden die Aufarbeitung der Missbrauchsvorwürfe im Netzwerk St. Josef in Mils. Dort führen die Barmherzigen Schwestern seit mehr als 100 Jahren eine Behinderteneinrichtung. 143 Erwachsene sind im Netzwerk untergebracht, davon 63 in ausgelagerten Wohnungen.