Klassikstar Villazon sieht kostenlose Streams kritisch

Klassikstar Rolando Villazon (48) sieht die vielen kostenlosen Streaming-Angebote von Theatern in der Coronakrise kritisch. „Es ist oft großartig, was da gebracht wird. Aber Kultur kostet einfach viel Geld, weil alle Beteiligten etwas verdienen müssen“, sagte der Tenor und Intendant der Mozartwoche in Salzburg dem „Münchner Merkur“ (Samstag).