Verteidigungsministerin Tanner mit Massentests zufrieden

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat sich am Samstag über den bisherigen Verlauf der Corona-Massentests zufrieden gezeigt. „Ich bin froh bestätigen zu können, dass die Tests gut laufen“, sagte sie in einer Aussendung. „Rund 200.000 Menschen haben sich bereits testen lassen und bei hunderten Menschen hat der Antigen-Test positiv angeschlagen.“ Laut Med Uni Wien-Vizerektor Oswald Wagner könnten davon bis zu 50 Prozent mittels des genaueren PCR-Tests negativ werden.

„Nachdem es sich dabei um Schnelltests handelt, werden sie mittels PCR-Test erneut getestet. Laut Experten ist davon auszugehen, dass bei rund einem Drittel bis zur Hälfte der positiven Ersttests Entwarnung gegeben werden kann“, erläuterte auch die Verteidigungsministerin. „Wir konnten so bereits etliche Menschen rechtzeitig in Isolation schicken, die ohne diese Massentests nicht gewusst hätten, dass sie positiv sind. Damit wurden an einem Tag bereits hunderte Infektionsketten unterbrochen“, zeigte sich Tanner überzeugt.