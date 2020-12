Ein Toter bei Wohnungsbrand in Wien-Meidling

Bei einem Wohnungsbrand in Wien-Meidling ist am Samstag ein Mann ums Leben gekommen. Die Feuerwehr wurde kurz vor Mittag zu dem Einsatz in der Schönbrunner Straße gerufen. Im Zuge der Lösch- und Entrauchungsmaßnahmen wurde in den völlig zerstörten Räumlichkeiten eine leblose Person entdeckt. Sanitäter konnten nur noch den Tod feststellen. Sechs Hausbewohner wurden mit Filterfluchtmasken in Sicherheit gebracht, berichtete die Berufsfeuerwehr.