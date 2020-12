Innsbruck – Die Lektüre der Werke von Johann Nepomuk Nestroy führte Michael Niavarani schon als Schüler zum Theater. In seinem neuen Buch „Es glaubt kein Mensch, was ein jeder Mensch glaubt, was er für ein Mensch ist“ erzählt der Kabarettist und Theaterdirektor seine Liebesbeziehung zu Nestroy nach – und führt kurzweilig in dessen Schaffen ein. Die TT hat mit Niavarani darüber gesprochen.

Normalerweise ist ein Preis die Krönung eines Projektes. In Ihrem Fall steht der Preis am Anfang. Sie wurden mit dem Nestroy-Publikumspreis ausgezeichnet – und nahmen das zum Anlass, sich wieder mit Nestroy zu beschäftigen.

Michael Niavarani: Ich wurde auf der Bühne des Theaters im Park mit der Auszeichnung überrascht. Und darf alle Kollegen beruhigen: Ich wurde nicht als bester Schauspieler ausgezeichnet, sondern nur als beliebtester. Danach hab’ ich meine Mutter angerufen und sie hat gesagt: „Jetzt hast du den Nestroy, dann spiel’ ihn auch.“ Ich hab’ Nestroy in meiner Schulzeit gespielt, aber in meinem Theaterleben habe ich mich nie an ihn herangetraut. Eigentlich wollte ich meiner Mutti eine Sprechplatt­e mit Nestroy-Texten schenken. Aber Sprechplatten gibt’s nicht mehr und CDs kauft keiner mehr. Also hab’ ich zur CD noch ein kleines Büchlein geschrieben, in dem ich der Welt erzählen will, wie faszinierend, toll und lustig der Nestroy ist.