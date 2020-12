Samuelsson feiert in Finnland ersten Biathlon-Weltcupsieg

Schwedens Biathlon-Team hat am Samstag mit seinen Weltcuperfolgen in Kontiolahti in der Frauen-Staffel und der Männer-Verfolgung lange sieglose Phasen beendet. Das Frauen-Quartett gewann erstmals seit fast zehn Jahren, Sebastian Samuelssons Premierensieg war der erste Männer-Erfolg seit sieben Jahren. Die ÖSV-Frauen landeten an der siebenten Stelle, Simon Eder klassierte sich als einziger fehlerfreier Schütze auf dem 13. Rang, nachdem er nur als 41. gestartet war.