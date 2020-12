Speed-Auftakt der Damen in St. Moritz vollständig abgesagt

Schneemaßen haben den Saisonauftakt der Speedbewerbe der alpinen Ski-Damen in St. Moritz verhindert. Wegen Neuschneemengen von achtzig Zentimeter in der Früh und starkem Wind musste der Super-G am Samstag abgesagt werden. Am frühen Abend folgte dann auch die Absage des zweiten geplanten Rennens in dieser Disziplin am Sonntag wegen Lawinengefahr. Die nächsten Saison-Speedbewerbe der Damen sind in zwei Wochen in Val d‘Isere mit zwei Abfahrten und einem Super-G angesetzt.