Skispringer Daniel Huber Weltcup-Zweiter in Nischnij Tagil

Daniel Huber hat am Samstag als Zweiter in Nischnij Tagil seine bisher beste Platzierung im Skisprung-Weltcup erreicht. Der Salzburger hatte nach Flügen auf 131 und 133 Meter einen Rückstand von 14,3 Punkten auf den Norweger Halvor Egner Granerud (132,5/132), der seinen zweiten Sieg feierte. Der deutsche Halbzeit-Spitzenreiter Markus Eisenbichler fiel nach einem wegen Windböen völlig missglücktem Sprung an die 28. Stelle zurück.