Heftige Krawalle bei Demonstration in Paris

Der Demonstrationszug endete schließlich am Abend an der Place de la République. Bei der Räumung des Platzes kam es erneut zu Auseinandersetzungen. Der Bürgermeister des schwer getroffenen 20. Arrondissements, Eric Pliez, erklärte: „Ich verurteile aufs Schärfste die Gewalt, die von den Schlägern am Rande der Demonstration begangen wurde.“ Das Grundrecht der Demonstrationsfreiheit werde von einer Minderheit „beschlagnahmt“.

Insgesamt gingen in Frankreich nach Angaben des Innenministeriums mehr als 52.000 Menschen auf die Straße, davon 5.000 in Paris. Die Organisatoren geben in der Regel deutlich höhere Zahlen an. Dennoch liegt das weit unter der Mobilisierung am Wochenende zuvor. Damals demonstrierten nach Behördenangaben allein in Paris 46.000 Menschen. Landesweit wurden aktuell 67 Sicherheitskräfte verletzt. Es gab 95 Festnahmen. Auch in Nantes oder Lyon kam es zu Zusammenstößen.