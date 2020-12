Nach Massentests in Tirol: Unklar, wie es weitergeht

Insgesamt hatte die Landesregierung 688.680 Menschen in Tirol zum Gratis-Schnelltest eingeladen. Gekommen war an den drei Tagen ein knappes Drittel, nämlich 32 Prozent. Als Niederlage wollte LH Günther Platter das nicht werten.

Er sei zufrieden mit dem Ergebnis, erklärte er gestern Abend bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Es sei gelungen, „Hunderte Infektionen zu entdecken, bevor weitere Ansteckungen stattfinden konnten, und einen guten Überblick über das Infektionsgeschehen in Tirol zu erhalten. Der Lockdown hat bereits gewirkt, wir konnten die Infektionszahlen senken.“ Dennoch seien die Zahlen zu hoch, sie lägen immer noch höher als zum Höhepunkt der ersten Welle im Frühjahr.

Von den 620 positiv Getesteten seien die meisten noch am selben oder darauffolgenden Tag zu einer Screeningstraße gefahren, berichtete Rizzoli. Trotz der kurzen Vorbereitungszeit gebe es nichts Nachzujustieren. „Der Ablauf gelang reibungslos.“ In einigen Osttiroler Gemeinden wird aufgrund des schlechten Wetters am Dienstag getestet. Am Gesamtergebnis werde das nicht mehr viel ändern, meinte Platter. Ob es trotz der schlechten Beteiligung zu einer Wiederholung des Massentests kommen werde, ließ Platter offen. Er verwies aber darauf, dass eine einmalige Testung nicht viel bringe. „An einem Wochenende zu testen, wird zu wenig sein.“ Die Länder müssten die Teststrategie mit dem Bund absprechen.