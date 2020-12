Nach „Tirol testet“ Ernüchterung vor allem in den Städten

Innsbruck – Enttäuscht. Ernüchtert. Auf der Suche nach Erklärungen. Von Masse war auch an Tag drei der landesweiten Tests nichts zu sehen. Im Gegenteil. Statt einer Steigerung gab es gestern in Innsbruck einen deutlichen Rückgang. Am Ende stehen 36.600 Tests in der Landeshauptstadt zu Buche. Ursprünglich hatte man einmal auf rund 70.000 gehofft. Doch diese Hoffnungen hatten sich schon am Freitag erledigt. „Einen Mix aus Gründen“ ortete BM Georg Willi gestern. Vom Wetter bis zur Angst, wegen eines möglichen positiven Tests nicht in die Arbeit gehen zu können. „Ich bin aber jenen Menschen dankbar, die hingegangen sind“, sagte Willi. Innsbrucks Stadtchef sah auch Licht – etwa die vielen Freiwilligen und die Erfahrungen, die man gewonnen habe. Erfahrungen, die man bei einer großangelegten Impfaktion nutzen könne. Ob es demnächst noch einen Massentest geben solle? Dazu wollte sich Willi nicht äußern. Dies sei nicht seine Aufgabe.