Corona-Home-Office nicht steuerlich absetzbar

Wien, Berlin – Deutschland ist schon einen Schritt weiter. In der Corona-Krise sollen Beschäftigte im Home-Office durch Steuerentlastungen vor Mehrkosten geschützt werden. Denn: Wer mehr zu Hause ist, heizt mehr und verbraucht auch mehr Strom und ein steuerlich absetzbares Arbeitszimmer dürften die wenigsten haben. Für die Zeit nach Corona will der deutsche Arbeitsminister Hubertus Heil den Arbeitnehmern den Weg zum mobilen Arbeiten dauerhaft ebnen. Für jeden Tag Home-Office soll es eine Pauschale von 5 Euro geben, für maximal 100 Arbeitstage im Jahr – also höchstens 500 Euro –, hieß es. Es handelt sich dabei nicht um zusätzliches Geld, sondern um einen Betrag, der bei der Steuerberechnung vom Einkommen abgezogen wird.

In Österreich arbeiten Arbeiterkammer (AK) und Gewerkschaft (ÖGB) an einer Lösung. Neben der Bereitstellung der direkten Arbeitsmittel (Laptop, Diensthandy, etc.) müsse der Arbeitgeber die durch die Heimarbeit entstehenden Kosten für Internet und Strom übernehmen. Dafür eigne sich am besten die Vereinbarung einer Pauschale, die der Arbeitnehmer monatlich erhalte. Als Mindest-Untergrenze für die laufenden Zusatzkosten durch Home-Office wie Internet, Strom oder Heizung werden monatlich 25 Euro für angemessen gehalten, es komme aber immer auf die jeweilige Situation an. Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf (ÖVP) geht davon aus, dass man sich bereits kommende Woche auf Sozialpartner-Ebene auf eine langfristige Regelung des Home-Office einigen wird. (ver)