Rapid rückte mit 3:1 in Hartberg an Salzburg heran

Dank optimaler Effizienz in der ersten Hälfte hat Rapid am Samstag in der Fußball-Bundesliga drei Punkte geholt. Die Wiener feierten beim TSV Hartberg einen 3:1-Sieg und liegen nur noch einen Punkt hinter Titelverteidiger Red Bull Salzburg. Somit holte sich Grün-Weiß noch einmal Selbstvertrauen für die entscheidende Europa-League-Partie am Donnerstag gegen Molde. Mit dem WAC unterlag ein weiterer EL-Starter mit Aufstiegschancen bei WSG Tirol mit 1:4.