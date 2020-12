Nur 27 Republikaner im Kongress erkennen Bidens Wahlsieg an

Eine Umfrage der „Washington Post“ vom Wochenende sorgt in den USA für Kopfschütteln. Demnach verweigerten mehr als 220 von 249 Republikanern im Kongress eine Antwort, wer den Sieg bei den Präsidentschaftswahlen errungen hat - Donald Trump oder Joe Biden. Das berichtet“Spiegel online“ am Sonntag unter Berufung auf die US-Zeitung.

„88 Prozent der Republikaner im Kongress sagen einfach nicht, wer die Wahl gewonnen hat“, fasst die Zeitung ihre Befragung zusammen, die am Wochenende von vielen Menschen in den sozialen Medien geteilt wurde. Dabei seien sogar öffentlich getätigte Aussagen der Politiker in das Ergebnis eingeflossen und nicht nur explizite Rückmeldungen auf die Zeitungsumfrage, so die „Washington Post“.