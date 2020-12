Napoli bleibt in Serie A auf Schlagdistanz zur Spitze

SSC Napoli hält Anschluss an die Spitze der italienischen Serie A. Die Neapolitaner kamen eine Woche nach dem Kantersieg gegen die AS Roma am Sonntag zu einem weiteren 4:0-Erfolg in Crotone. Napolis Kapitän Lorenzo Insigne war an den ersten beiden Toren entscheidend beteiligt. Das erste erzielte er mit einem herrlichen Weitschuss, das zweite durch Hirving Lozano bereitete er vor. Die Süditaliener setzen sich damit wieder auf den dritten Tabellenplatz.