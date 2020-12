Kopf-an-Kopf-Rennen bei Parlamentswahlen in Rumänien

Bei der Parlamentswahl in Rumänien am Sonntag zeichnet sich eine knappe Entscheidung ab. Laut der einzigen Nachwahlbefragung liegen die postkommunistischen Sozialdemokraten (PSD) mit 30,5 Prozent vor den regierenden Liberalen (PNL) mit 29 Prozent. Das erhoben die beiden Meinungsforschungsinstituten Avantgarde und CURS gemeinsam. Damit lag die PSD, die unter Turbulenzen mitten in der Legislaturperiode das Regierungsruder verloren hatte, überraschend gut.