Son und Kane entscheiden Nordlondon-Derby für Tottenham

Tottenham hat am Sonntag die Tabellenführung in der englischen Premier League erfolgreich verteidigt. Die „Spurs“ feierten im Nordlondon-Derby gegen Arsenal vor 2.000 Zuschauern im eigenen Stadion einen 2:0-Sieg, die Tore erzielten Son Heung-min (13.) und Harry Kane (45.+1). Weiterhin punktegleich mit Tottenham ist Liverpool nach einem Heim-4:0 über Wolverhampton. Leicester City schob sich dank eines 2:1-Auswärtserfolgs gegen Sheffield United wieder an die vierte Stelle,