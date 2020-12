EU-Außenminister wollen neues Sanktionsinstrument fixieren

Die Außenminister der EU-Staaten wollen am Montag bei einem Treffen in Brüssel ein neues Sanktionsinstrument für den Kampf gegen schwere Menschenrechtsverletzungen beschließen. Die unter dem derzeitigen deutschen EU-Ratsvorsitz ausgehandelte Regelung wird es ermöglichen, Vermögenswerte von Personen, Unternehmen und Organisationen einzufrieren, die an Folter, Sklaverei oder systematischer sexueller Gewalt beteiligt sind. Gegen Personen soll es auch Einreiseverbote geben.