EU und London ringen um Handelsabkommen nach dem Brexit

Es ist die vermutlich letzte Chance für eine Einigung auf ein Handelsabkommen nach dem endgültigen Brexit: Nach acht Monaten ergebnisloser Verhandlungen sind die Delegationen beider Seiten am Sonntag in Brüssel zu intensiven Verhandlungen zusammengekommen. Zeit haben sie bis Montagabend - dann wollen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson Bilanz ziehen.

Es sei „unmöglich, das Ergebnis vorherzusagen“, verlautete am Sonntagabend aus Teilnehmerkreisen. Einem Insider zufolge sollte es am Sonntagabend wohl „definitiv“ keine Einigung geben. Bei allen drei großen Problemfeldern stehe eine Lösung weiter aus, sagte ein EU-Vertreter, der namentlich nicht genannt werden wollte. Dabei handelt es sich um Fischerei-Rechte, Garantien für einen fairen Wettbewerb und die Regulierung der künftigen Beziehungen.

Der irische Premierminister Micheal Martin sagte im Sender RTE, die Verhandlungen seien an einem „sehr schwierigen Wendepunkt“, und forderte die Unterhändler zur „größtmöglichen Kreativität“ auf. Aus seiner Sicht stünden die Chancen auf eine Einigung „50/50“. Beide Seiten arbeiteten „hart daran, einen Deal zu finden“, sagte der britische Chefunterhändler David Frost nach seiner Ankunft in Brüssel.

In einem Telefonat am Samstag begrüßten von der Leyen und Johnson laut einer gemeinsamen Erklärung Fortschritte „in vielen Bereichen“. Allerdings gebe es „nach wie vor erhebliche Differenzen in drei entscheidenden Fragen“. Dabei gehe es um gleiche Wettbewerbsbedingungen, die Kontrolle eines künftigen Abkommens und die Fangrechte für EU-Fischer in britischen Gewässern. Von der Leyen und Johnson betonten, „dass keine Einigung möglich ist, wenn diese Fragen nicht gelöst werden“.