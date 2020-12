Der Gemeinderat jetzt im Livestream: Innsbrucks Vize-BM Schwarzl abgewählt

Innsbruck – Die Kontroverse um die Begegnungszone in Innsbruck eskalierte gestern vollkommen – mit weitreichenden Folgen. Vize-Bürgermeisterin Uschi Schwarzl (Grüne) wurde schließlich am Donnerstag abgewählt. Der Abwahlantrag gegen Schwarzl erhielt 27 Ja-Stimmen bei 12 Gegenstimmen. Das Vize-Amt ist Schwarzl damit nach nur einem Jahr wieder los. Schwarzl wurde von den Grünen postwendend wieder für den Stadtrat nominiert. Für den Fall der Abwahl sieht das Innsbrucker Stadtrecht vor, dass Schwarzls Ressorts wieder in die Zuständigkeit des Bürgermeisters fallen.