Gemeinderat ab 9 Uhr im Livestream: Innsbrucks Vize-BM Schwarzl vor Abwahl

Innsbruck – Die Kontroverse um die Begegnungszone in Innsbruck eskalierte gestern vollkommen - und das könnte weitreichende Folgen haben. Für Innsbruck, ÖVP und SPÖ wollen heute dem Abwahlantrag der Liste "Gerechtes Innsbruck" gegen Vize-Bürgermeisterin Uschi Schwarzl (Grüne) zustimmen. Damit wäre Schwarzl dieses Amt nach nur einem Jahr wieder los.

Sollte die Abwahl passieren, sehen die Grünen um BM Georg Willi darin einen Koalitionsbruch. Und das, obwohl sie vor einem Jahr bei der Abwahl von Christine Oppitz-Plörer (FI) exakt dasselbe Vorgehen wählten. Das Wort "Neuwahlen" wollte gestern aber niemand in den Mund nehmen. Die anderen Parteien in der Koalition sehen in der Abwahl Schwarzls als Vizebürgermeisterin lediglich eine "Funktionsänderung". Ein neuer Vize würde dann im Jänner zu wählen sein.

Die Eskalation erfolgte stufenweise – aber so heftig, dass vor der heutigen Sitzung des Innsbrucker Gemeinderates sogar der Fortbestand der Viererkoalition ungewiss scheint.

Kernfrage ist die mögliche Abwahl von Mobilitätsstadträtin Vize-BM Uschi Schwarzl (Grüne): Daran führt laut einer gestrigen Aussendung der Koalitionspartner Für Innsbruck (FI), ÖVP und SPÖ "kein Weg mehr vorbei". Denn statt in der Diskussion "über die künftige Führung des Verkehrsressorts" eine gute gemeinsame Lösung zu finden, hätten die Grünen "die Tür zugeschlagen". Konkret seien BM Georg Willi und Schwarzl einem für gestern geplanten weiteren Gespräch "unangekündigt ferngeblieben".

Zwei Gutachten, die sich widersprechen

Hintergrund ist, wie berichtet, die Rechtskontroverse um die Verordnung einer zunächst temporären Begegnungszone. Dass ein hierzu von den Grünen in Auftrag gegebenes neues Gutachten des Verfassungs- und Verwaltungsexperten Karl Weber gestern zuerst den Medien vorgestellt, dann erst an die Koalitionspartner übermittelt wurde, kam bei diesen gar nicht gut an.

Willis Konter: Das Gespräch sei geplatzt, weil sich die drei Koalitionspartner, anders als vereinbart, schon im Vorfeld gemeinsam an die Öffentlichkeit gewandt hätten.

Inhaltlich widerspricht Webers Gutachten klar jenem des Verfassungsjuristen Heinz Mayer, das drei Oppositionsparteien beauftragt hatten. Die Behauptung der Opposition, Schwarzl selbst hätte die Verordnung der temporären Begegnungszone erlassen und damit "rechtswidrig" agiert, "entbehrt jeglicher Grundlage", stellt Weber klar – denn die Verordnung sei von BM Willi erlassen worden.

Willi: "Wenn man schon jemanden angreifen will, dann mich"

Damit, so Willi, fehle dem gegen Schwarzl gerichteten Abwahlantrag bereits die Basis. Denn die einzige dann noch offene Rechtsfrage – nämlich ob die Verordnung der temporären Zone durch den Bürgermeister von der so genannten "Delegationsverordnung" gemäß Stadtrecht gedeckt war – habe mit Schwarzl nichts zu tun, sondern betreffe ihn selbst. "Wenn man schon jemanden angreifen will, dann mich", meint Willi.

Doch auch zur Delegationsverordnung gibt es gegenläufige rechtliche Sichtweisen: Das Mayer-Gutachten argumentierte ja, die vom Gemeinderat im März 2012 beschlossene Delegationsverordnung umfasse Begegnungszonen nicht, weil diese zum Zeitpunkt des Beschlusses in der Straßenverkehrsordnung (StVO) noch gar nicht erwähnt würden.

Das sieht Weber anders: Die entsprechende Novelle der StVO sei damals sehr wohl schon in Kraft gewesen, aber in der Delegationsverordnung nicht aufgeschienen, "obwohl sie dort hätte aufscheinen können". Die Delegationsverordnung beziehe sich auf den Rechtsstand von 2011 – und der Gemeinderat habe verabsäumt, auf die zwischenzeitliche rechtliche Entwicklung zu reagieren. Somit lasse sich argumentieren, dass die Generalklausel zugunsten des Bürgermeisters gemäß § 1 der Delegationsverordnung greife – und Willi zuständig sei.

Keine Spekulationen um Ende der Koalition

Doch um eine Rechtsfrage gehe es "schon lange nicht mehr", sagt Schwarzl selbst. Diese sei nur Vorwand für eine "Hetzkampagne gegen mich als Person". Seit zwei Jahren stünden bei Teilen der Opposition "Untergriffigkeit, Respektlosigkeit und Diffamierung" im Vordergrund. Die Regierungspartner ließen sich hier "instrumentalisieren".

Steht die Koalition vor dem Ende, wenn Schwarzl tatsächlich abgewählt wird? Er wolle nicht "über etwas spekulieren, das ich für unwahrscheinlich halte", sagt Willi. Denn er gehe davon aus, dass die Koalitionspartner im Lichte des neuen Gutachtens Schwarzl nicht abwählen.

In einer Presseaussendung hatte die grüne Klubführung zuvor betont, dass eine andere Ressortverteilung als im Arbeitsübereinkommen der Regierung festgelegt "ein klarer Bruch der Koalition" wäre.

ÖVP, FI und SPÖ widersprechen: Eine "Funktionsänderung" – sprich: die Abwahl Schwarzls – sei kein Bruch des Koalitionsabkommens, "wie wir aus der Vergangenheit wissen". Gemeint ist die Abwahl von Christine Oppitz-Plörer (FI) als Vizebürgermeisterin im Oktober 2019.

Kritik und Jubel bei Opposition

Höchst unterschiedlich fallen die Reaktionen der Opposition auf die Regierungskrise aus: FPÖ, Liste Fritz und Gerechtes Innsbruck (GI) hätten "gezündelt und ein Feuer gelegt", kritisiert Julia Seidl (NEOS) ihre Oppositionskollegen. Doch die Regierungsparteien würden, statt den Brand zu löschen, nun "Öl ins Feuer gießen". Mesut Onay (ALI) bemängelt zwar Schwarzls "intransparenten Politikstil", bei dieser "Zirkusnummer" mache man aber nicht mit.

GR Gerald Depaoli (GI), der den Abwahlantrag eingebracht hat, bejubelt die voraussichtliche Abberufung Schwarzls hingegen als "großartigen politischen Erfolg". Denn sie habe "Alleinfraupolitik" ohne Rücksicht auf Koalitionspartner und Gemeinderat betrieben.