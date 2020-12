Die schwerste Derby-Prüfung: HCI muss gegen Tabellenführer Bozen ran

Innsbruck – Bislang nur 14 absolvierte Spiele, am Sonntag ein 2:1 in Graz, reichen dafür aus, dass der HC Bozen heute als Tabellenführer zum Derby über den verschneiten Brenner reist. Womöglich ist das die beste Mannschaft, die die Südtiroler je stellten.

„Wir können uns gegen Bozen nichts leisten“, weiß Haie-Eigengewächs Clemens Paulweber. So schön sein Saison-Premierentreffer in Wien („eine Riesenlast ist von meinen Schultern gefallen“) war, so sehr muss man heute im Kollektiv die volle Konzentration halten: „Wir müssen Vollgas fahren.“

Toptorjäger Daniel Ciam­pini steht nach seiner Knöchelblessur vor dem Comeback, Tom McCollum hütet wieder das Tor. In numerische Unterzahl – zuletzt kassierten die Haie als schlechtestes Penalty-Killing-Team der Liga drei Powerplay-Treffer in Fehervar – darf man nicht geraten. „Wir müssen der Strafbank fern- und diszipliniert bleiben. In Linz sind wir ohne eine einzige Strafe davongezogen (4:1-Sieg, Anm.)“, merkt Cheftrainer Mitch O’Keefe an. Und: „Fünf gegen fünf sind wir eines der besten Teams in dieser Liga.“