Klimaforscher Georg Kaser: „Am Weg zu mehr als drei Grad Erwärmung“

In diesem Jahrzehnt entscheidet sich, in welche Richtung sich die Welt entwickelt.

Innsbruck – Der Körper spürt kaum, wenn die Luft um ihn herum 1,5 Grad oder 3 Grad Celsius wärmer wird. Für die Welt sind es diese Zahlen, die entscheiden, wie sich die Klimakrise entwickelt. Ob Inselstaaten komplett unbewohnbar oder ob Extremereignisse wie aktuell in Osttirol zur Regel werden. Deshalb war Georg Kaser vor fünf Jahren, als er in Paris ankam und am Flughafen einen Kollegen traf, so hellhörig. Es hatte sich Sensationelles herumgesprochen. Der globale Temperaturanstieg sollte nicht nur auf 2 Grad über dem vorindustriellen Niveau begrenzt werden, sondern auf 1,5 Grad.