Bedrohte heimische Nutztiere: Ein Stall voller Raritäten

Ein Vormittag mitten in Stumm. Abseits des regen Verkehrs auf der Zillertaler Straße ist es still im Dorf. Nur ein Herr mit einer Flasche in der Hand ist zu sehen. Er will am Badererhof Milch holen. Beim Betreten des Stalls hat man den Eindruck, dass sich selbst die Kühe einen faulen Tag machen. Träge liegen sie in ihren Ständen links und rechts von der Stallgasse. Doch das täuscht.