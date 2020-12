Maduro gewinnt Kontrolle über Parlament in Venezuela zurück

Bei der von der Opposition weitgehend boykottierten Parlamentswahl in Venezuela hat Präsident Nicolás Maduro den Sieg für seine Sozialisten beansprucht. „Venezuela hat eine neue Nationalversammlung für die Periode 2021 bis 2026. Ein großer Sieg - ohne Zweifel - der Demokratie“, sagte er in einem auf Twitter veröffentlichten Video nach Bekanntgabe vorläufiger Wahlergebnisse in der Nacht auf Montag (Ortszeit). In Venezuela herrscht seit Jahren eine Wirtschafts- und Staatskrise.