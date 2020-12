Barnier sieht keinen Fortschritt bei Post-Brexit-Gesprächen

„Der Ausgang ist immer noch offen“, sagte ein dritter Diplomat. „Die EU ist bereit, letzte Anstrengungen aufzubringen, um einen fairen, nachhaltigen und ausgewogenen Deal für die Bürger in der EU und dem Vereinigten Königreich zu erzielen. Es ist jetzt an Großbritannien, zwischen einem solchen positiven Ergebnis und einem No Deal zu wählen.“

Barnier verhandelt nach einer kurzen Gesprächspause seit Sonntag wieder mit seinem britischen Kollegen David Frost. Am Samstagabend hatten EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der britische Premier Boris Johnson telefoniert und gravierende Differenzen festgestellt. Dennoch vereinbarten sie die Fortsetzung der Gespräche. Am Montagabend wollen sie erneut telefonieren.

Der irische Außenminister Simon Coveney äußerte sich nach einem Briefing des EU-Unterhändlers Michel Barnier zum Stand der Handelspakt-Verhandlungen mit der Europäischen Union besorgt. „Die Nachrichten sind sehr pessimistisch“, sagte Coveney am Montagmorgen dem irischen Sender RTE, nachdem Barnier in der Früh in Brüssel die EU-Botschafter über den Stand der Dinge unterrichtet hatte. „Ich würde sagen, er wirkt sehr niedergeschlagen und vorsichtig über die Aussichten auf Fortschritte heute“, so der irische Minister.