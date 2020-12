Leipzig geht voller Selbstvertrauen in das „Zwölf-Millionen-Euro-Spiel“

Natürlich redete Trainer Julian Nagelsmann sein Team nach dem 3:3 beim FC Bayern stark: „Die Jungs sind Maschinen.“ Die historische Pleite im Old Trafford ist aber nicht vergessen. „Im Hinspiel haben wir es 72 Minuten gar nicht so schlecht gemacht und haben trotzdem 0:5 verloren.“ Es war die höchste RB-Niederlage in Europa – und ein Stachel, der tief sitzt. Wie schwer die Aufgabe gegen die Briten wird, zeigte allein das Auftreten der Red Devils zuletzt am Samstag. Nach einem 0:1-Rückstand überrannte das Team innerhalb von 13 Minuten West Ham und gewann noch 3:1. Außerdem fehlt Leipzigs Abwehrchef Dayot Upamecano gesperrt.