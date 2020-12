EU will schwere Menschenrechtsverletzungen besser ahnden

Die EU kann schwere Menschenrechtsverletzungen künftig weltweit leichter mit Sanktionen ahnden. Die EU-Außenminister billigten am Montag einen neuen Sanktionsrahmen, der etwa in Fällen von Folter, Sklaverei oder systematischer sexueller Gewalt greifen könnte. Verantwortliche würden demnach mit Einreiseverboten in die EU und dem Einfrieren ihrer Vermögen in Europa bestraft. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn sah darin auch eine „Warnung“ an die Türkei.