Noch-US-Präsident Donald Trump läuft die Zeit davon

Trump in der Kolonnade des Weißen Hauses. Er muss wohl demnächst ausziehen.

Washington – Die Bemühungen von US-Präsident Donald Trump, das Wahlergebnis doch noch zu umgehen, kommen diese Woche an ihr Ende.

Heute läuft die in einem Bundesgesetz festgelegte „Safe Harbor“-Frist ab, bis zu der alle Bundesstaaten allfällige Streitigkeiten klären und ihre Wahlergebnisse zertifizieren müssen. Zwar können Einsprüche theoretisch auch nachher noch behandelt werden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Richter sich darauf einlassen, sinkt rapide.

In Pennsylvania hat ein republikanischer Abgeordneter beantragt, nachträglich die Ausweitung der Briefwahl für verfassungswidrig zu erklären und das (republikanisch dominierte) Parlament des Bundesstaats über die Wahlleute entscheiden zu lassen. Der Supreme Court hat dem Bundesstaat bis heute Morgen Zeit für eine Stellungnahme gegeben, um dann noch kurz vor Ablauf der „Safe Harbor“-Frist entscheiden zu können.

Doch selbst in dem unwahrscheinlichen Fall, dass Trump auf diesem Weg doch noch alle Wahlleute von Pennsylvania zugesprochen bekommt, würde das alleine nicht reichen. Für den Wahlsieg müsste Trump noch in zwei weiteren Bundesstaaten das zertifizierte Wahlergebnis kippen.

Im letzten Moment gab es auch noch einen personellen Rückschlag. Trumps Anwalt Rudy Giu­liani, der die juristische Kampagne anführt, ist an Covid-19 erkrankt, wie am Sonntag (Ortszeit) bekannt wurde. Laut Medien wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.