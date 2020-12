Stille statt Jubel von 30.000 Zuschauern beim Weltcup in Hochiflzen

Hochfilzen – In den vergangenen Jahren bilanzierten die Veranstalter des Biathlon-Weltcups in Hochfilzen stets mit knapp 30.000 Zuschauern an allen Wettkampftagen. Und Stille kehrte nur dann ein, wenn einer der Helden unmittelbar vor der Haupttribüne im Stadion zum Schuss ansetzte. Diesmal wird man sich überhaupt an Ruhe gewöhnen können – erstmals geht das Rennen ohne Zuschauer über die Bühne. „1978 waren bei der WM nur 130 Leute am Gelände, da war es ähnlich“, erinnert sich Organisationschef Franz Berger an die Urzeit der Loipenjäger im Pillerseetal. Sein Team hatte an den vergangenen Tagen allerhand zu tun, denn im Gegensatz zu schneereicheren Tiroler Regionen hatte man in Hochfilzen mit Sturm und Regen zu kämpfen. „Die Loipe ist weiß, aber rundherum alles schön grün“, meint Berger. Die Witterung habe der Strecke jedenfalls zugesetzt, die Minusgrade der vergangenen Nacht hätten den Schaden in Grenzen gehalten. „Wir haben 11.000 Kubikmeter Schnee aufgefahren, von den 700 in Reserve benötigten wir einiges für beleidigte Stellen der Loipe. Jetzt haben wir wieder alles im Griff.“