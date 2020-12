Weihnachtsgeschäft: In Österreich bis zu 30 Prozent Umsatzminus erwartet

In einem optimistischen Szenario werde es im stationären Einzelhandel einen Umsatzrückgang im Weihnachtsgeschäft von 10 Prozent, in einem negativen Szenario von über 30 Prozent geben, sagte Ziniel. Das deutliche Plus im Online-Handel könne das Minus im Filialgeschäft aber bei Weitem nicht ausgleichen.