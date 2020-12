Sabitzer mit Leipzig „heiß“ auf „Finale“ gegen ManUnited

Drei Teams, alle neun Punkte: Marcel Sabitzer steht mit RB Leipzig in der Fußball-Champions-League vor einem echten „Endspiel“. Im Heimmatch gegen Manchester United muss am Dienstag (21.00 Uhr) wohl ein Sieg her, um den Achtelfinal-Aufstieg in Gruppe H zu fixieren. Ein Remis reicht den „Bullen“ nur dann, wenn Paris Saint-Germain zuhause gegen Schlusslicht Basaksehir verliert. „Wir sind heiß auf das Spiel“, sagte Sabitzer: „Wir wollen die K.o.-Runde um jeden Preis erreichen.“