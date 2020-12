Japan plant weiteres Milliarden-Konjunkturpaket

Die japanische Regierung will mit einem weiteren milliardenschweren Konjunkturpaket die coronageplagte Wirtschaft ankurbeln. Nach Informationen der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo wird es ein Volumen von 73 Billionen Yen (rund 580 Milliarden Euro) umfassen. Die Regierung will über die Konjunkturspritze an diesem Dienstag entscheiden. Zu diesem Zweck soll ein dritter Nachtragshaushalt für das noch bis Ende März 2021 laufende Fiskaljahr aufgelegt werden.