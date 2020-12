Stanzacher Tüftler zeigt Corona mit „schneller Eisbox“ die kalte Schulter

Stanzach – Am Anfang steht eine Idee. Dieser folgt eine Vision und dann beginnt die harte Arbeit. So nahmen viele unternehmerische Erfolgsstorys ihren Lauf – nicht selten von einer Garage aus.

Ähnlich erging es auch Thomas Fuchs aus Stanzach. Der 42-Jährige sammelte über mehrere Jahre hinweg als Angestellter Berufserfahrung. Doch tief in ihm schlummerte der Wunsch, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen. Die Frage, in welchem Bereich, stellte sich für den gebürtigen Stanzacher nicht: „Eis ist mein Metier. Wenn man da einmal drin ist, kommt man nicht mehr weg.“

Was Fuchs aber immer störte, war der enorme Personalaufwand, der für den Aufbau von Kunsteisbahnen nötig ist. Also musste eine Lösung her. Und die Suche danach begann mit zwei einfachen Kühlschränken. „Ich wollte wissen, wie viel Fläche man mit zwei handelsüblichen Kühlschränken kühlen kann“, beschreibt Fuchs die Anfänge. Mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen ging er ans Werk, baute einen Prototyp und 2016 begann er mit der Entwicklung der „schnellen Eisbox“. Dieser durchlief eine Designstudie, die notwendige CE-Prüfung und den Produktmusterschutz.