Odermatt gewann RTL in Santa Caterina - Leitinger 17.

Marco Odermatt hat sein zweites Weltcuprennen nach dem Super-G im Dezember 2019 in Beaver Creek gewonnen. Der Schweizer setzte sich am Montag im zweiten Riesentorlauf von Santa Caterina vor dem US-Amerikaner Tommy Ford (+0,73 Sek.) und Samstag-Sieger Filip Zubcic aus Kroatien (+0,75) durch. Für die Eidgenossen war es der erste RTL-Sieg seit Carlo Janko im März 2011 in Kranjska Gora. Für die Österreicher setzte es erneut eine herbe Enttäuschung, Roland Leitinger wurde 17.