Expansion: Tiroler Konstant beteiligt sich an Linzer GG Group

Innsbruck – Die Tiroler Konstant-Unternehmensgruppe beteiligt sich an der Linzer GG Group. Das oberösterreichische Familienunternehmen beschäftigt 4000 Mitarbeiter an weltweit zehn Standorten. Die Firma, die laut Aussendung künftig unter „hpw – high performance wires“ firmieren will, ist auf Hochleistungsdrähte spezialisiert.