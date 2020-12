Wie geht es jetzt weiter? Politik ringt mit ihrer Teststrategie

224.776 Tirolerinnen und Tiroler haben an den Massentests am Wochenende teilgenommen. Eine Wiederholung steht im Raum.

Innsbruck – Wie geht es jetzt nach den Antigen-Massentests in den Bundesländern weiter? Darüber haben die Ländervertreter gestern mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) beraten. Für Tirol nahmen die grüne Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felip­e und ihr Pendant in der ÖVP, Josef Geisler, an der Videokonferenz teil. Sowohl die künftige Vorgangsweise als auch der Termin sind noch unklar. Kurz hatte zuvor angekündigt, dass dies noch diese Woche geklärt werden solle.

In Tirol hat bekanntlich nur ein Drittel der Bevölkerung an den Massentests am vergangenen Wochenende teilgenommen. Die besten Testquoten weisen dabei die Bezirke Reutte und Innsbruck-Land auf, in einzelnen Gemeinden lag die Beteiligung sogar über 45 Prozent.