Budget als Kraftakt bei Dezember-Landtag, Opposition warnt

In der ÖVP ist die Marschrichtung klar: Platter soll Tirol aus der Krise führen und 2023 wieder Spitzenkandidat der Tiroler Volkspartei für Landtagswahl sein.

Innsbruck – Im Dezember-Landtag wird es einen Kassasturz über das heurige und das nächstjährige Budget geben. 800 Millionen Euro gibt das Land an Corona-Hilfsmaßnahmen aus, das bringt naturgemäß den Landeshaushalt unter Druck. Zugleich will Finanzreferent und Landeshauptmann Günther Platter (VP) einen Budgetfahrplan bis 2024 ausarbeiten. Zu diesen Zeitpunkt soll Tirol wieder ausgeglichen bilanzieren. Dies traut man in der ÖVP derzeit nur dem Parteichef und Landeshauptmann zu, deshalb hat sich die Volkspartei intern schon auf eine neuerliche Kandidatur Platters bei der Landtagswahl 2023 festgelegt. Schließlich konnte Platter nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 die Finanzen des Landes erfolgreich sanieren.