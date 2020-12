Wiener Museen sehr zufrieden mit Besuch bei Wiedereröffnung

Am heutigen Montag durften Museen und Ausstellungshäuser in Österreich wieder öffnen. Da der Montag in vielen Häusern traditionell Schließtag ist, war das Angebot noch relativ überschaubar. Dennoch war man sehr zufrieden mit dem Besucherinteresse. In der Albertina und in der Albertina Modern im Künstlerhaus, wo die neue Ausstellung „The Essl Collection“ erstmals zugänglich war, zählte man bis zum frühen Nachmittag jeweils rund 350 Besucher.