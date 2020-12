Schallenberg rechnet mit EU-Entscheidungen gegenüber Ankara

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat nach dem EU-Außenrat am Montag in Brüssel betont, dass sich die Stimmung innerhalb des Rates gegenüber der Türkei gewandelt habe. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell habe schon vor längerem gesagt, man stehe an einer Wasserscheide, an einer Weggabelung. „Die Geduld ist sehr enden wollend, der Geduldsfaden ist so gut wie gerissen“, betonte Schallenberg. Daher glaube er, dass es am EU-Gipfel klare Entscheidungen geben könnte.