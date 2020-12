Gedächtnistraining: Der 2er im Pincode wird zu einem edlen Schwan

Weniger Kontakte, weniger Eindrücke, weniger Reisen, weniger Impulse infolge geschlossener Kultureinrichtungen und Turnsäle. Was machen die Leute, um nicht einzurosten? Die Gedächtnisweltmeisterin 60+ (2016) und Autorin Luise Maria Sommer fängt den Ball auf, indem sie das Gehirn mit unterhaltsamen Gedächtnisschulungen in Schwung bringt. Auch sie rät zu einem Spaziergang, aber nicht auf gewohnten Pfaden, sondern auf ungewohnten. Das Handy bleibt zu Hause. Zurück in den vier Wänden kann man einen neuen Platz am Esstisch einnehmen und mit der neu gewonnenen Perspektive einen anderen Standort für das hübsche Kästchen suchen.