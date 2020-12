Biden erwägt offenbar Latino Becerra als Gesundheitsminister

Der kalifornische Generalstaatsanwalt und Justizminister Xavier Becerra soll unter dem gewählten US-Präsidenten Joe Biden neuer Gesundheitsminister werden. Biden nominierte den 62-Jährigen am Montag als ersten Latino der US-Geschichte für den in der Corona-Pandemie höchst wichtigen Posten. Der gewählte Präsident vergab zudem eine Reihe weiterer Spitzenpositionen im Bereich Gesundheit.

„Dieses höchst qualifizierte und vielfältige Team wird vom ersten Tag an bereit sein, die Covid-Pandemie einzudämmen“, erklärte Biden, der am 20. Jänner die Amtsgeschäfte von Staatschef Donald Trump übernehmen wird. Seine Gesundheitsvertreter sollten unter anderem eine „sichere, kostenlose und faire Verteilung“ der künftigen Corona-Impfstoffe sicherstellen und dafür sorgen, dass alle US-Bürger Zugang zu einer „bezahlbaren, qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung“ hätten.

US-Medien hatten bereits am Sonntagabend berichtet, dass Becerra Gesundheitsminister werden soll - eine überraschende Personalie. Der Generalstaatsanwalt des bevölkerungsreichsten US-Staates war eigentlich als möglicher Justiz- oder Heimatschutzminister gehandelt worden. Für das Heimatschutzministerium war allerdings kürzlich der in Kuba geborene Alejandro Mayorkas nominiert worden.

Damit gehören Bidens Kabinett künftig mindestens zwei Latinos an. Unklar ist noch, wer Justizminister werden soll.

Becerra galt während seiner Zeit als Kongressabgeordneter als vehementer Verfechter der Rechte von Latinos und setzte sich für das Gesundheitsprogramm des damaligen Präsidenten Barack Obama ein („Obamacare“). 2016 trat der heute 62-Jährige die Nachfolge von Bidens Vize-Präsidentin Kamala Harris als Generalstaatsanwalt von Kalifornien an.

Er war damals der erste Latino, der dieses Amt innehatte. Während seiner Amtszeit setzte er sich unter anderem vor dem Obersten Gerichtshof für das sogenannte DACA-Programm zum Schutz Hunderttausender junger Migranten ein. Vor seiner Zeit als Justizminister in Kalifornien war Becerra 24 Jahre lang Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus in Washington.

Becerra muss noch, wie alle Minister, vom Senat bestätigt werden. Als Gesundheitsminister wird er eine zentrale Rolle im Kampf gegen die Corona-Pandemie einnehmen - und das in höchst schwierigen Zeiten. Das Virus breitet sich derzeit rasend schnell in den USA aus, jeden Tag kommen mehr als 200.000 neue Infektionen hinzu. Inzwischen sind in den USA mehr als 14,7 Millionen Infektionen und 282.000 Todesfälle bestätigt worden - die mit Abstand höchsten Zahlen weltweit.