Sinkende Zahl von Neuinfizierten und Toten in Italien

Nachdem in Italien am Sonntag die Schwelle von 60.000 Todesopfern seit Beginn der Coronavirus-Pandemie am 20. Februar überschritten worden ist, sinkt die Zahl der Todesopfer und Neuinfizierten in 24 Stunden wieder. Am Montag wurden 528 Personen gemeldet, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. Am Sonntag waren es 564. Damit stieg die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie auf 60.606. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen sank von 18.887 am Sonntag auf 13.720.