Johnson kommt zur Endrunde der Brexit-Gespräche nach Brüssel

In der Schlussphase der zähen Post-Brexit-Verhandlungen soll nun ein persönliches Treffen auf höchster Ebene den Durchbruch bringen. Der britische Premierminister Boris Johnson werde in den kommenden Tagen nach Brüssel reisen, um mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die schwierigsten Fragen zu klären, teilte die EU-Kommission am Montagabend nach einem Telefonat Johnsons mit von der Leyen mit. Das Abkommen soll bereits am 1. Jänner ratifiziert und in Kraft sein.