Washington ruinierte Pittsburghs perfekte NFL-Bilanz

Die Pittsburgh Steelers, die bis dahin die beste Saisonbilanz aller NFL-Teams aufgewiesen haben, haben ihre erste Niederlage in diesem Football-Herbst kassiert. Die Mannschaft um Quarterback-Routinier Ben Roethlisberger musste sich am Montagabend (Ortszeit) zu Hause dem Washington Football Team 17:23 geschlagen geben. In der zweiten Partie des Tages besiegten die Buffalo Bills die San Francisco 49ers in deren Corona-Ausweichquartier in Glendale im Bundesstaat Arizona 34:24.