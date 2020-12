40 in 40: Ensemble Modern feiert Jubiläum

40 Jahre in 40 Miniaturen: So lässt sich der Festakt zusammenfassen, mit dem das renommierte Ensemble Modern am morgigen Mittwoch sein rundes Jubiläum begeht. 1980 gegründet, stehen für den Klangkörper unter der Leitung von Ingo Metzmacher nicht weniger als 40 Uraufführungen an. Coronabedingt geht der feierliche Konzertabend in der Alten Oper Frankfurt ohne Publikum über die Bühne, kann aber natürlich als Livestream verfolgt werden.