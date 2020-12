Haie defensiv neben der Spur: 5:2-Niederlage gegen Südtirol

Innsbruck – Es wird ja im Eishockey oft über die Torhüter geschumpfen. Und auch wenn Haie-Keeper Tom McCollum am Dienstag beim 0:1 nach nur 17 Sekunden mitbeteilgt war, im Endeffekt war er aber sprichwörtlich die „ärmste Sau“. Denn was seine Vordermänner im ersten Drittel gegen den Tabellenführer aus Südtirol inszenierten, war grob fahrlässig.

Nach exakt 137 Sekunden stand es schon 0:2. Denn Hausherren gelang es in den ersten 20 Minuten zwar zweimal auf 1:2 und 2:3 zu verkürzen, aber nach dem zweiten eigenen Treffer kassierten die Haie vom Bully weg und nur fünf (!) Sekunden später das 2:4. Der HC Bozen, bei dem Back-Up-Goalie Justin Fazio im Tor stand, nutzte die riesengroßen Freiheiten vor McCollum noch zu einem fünften Treffer und insgesamt 20 Torschüssen im ersten Abschnitt. Die fast logische Reaktion, wenn man sich im Mannschaftssport so alleine gelassen fühlt? McCollum zetrümmerte am Weg in die Kabine seinen Schläger und wurde im zweiten Drittel durch Rene Swette ersetzt.