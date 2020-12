Norwegen-Cheftrainer Stöckl: „Wir haben in den sauren Apfel beißen müssen“

Planica –Eine Skiflug-WM ohne den Weltrekordhalter? Am Mittwoch fallen die Würfel, ob der nach einer Corona-Erkrankung geschwächte ÖSV-Adler Stefan Kraft bei der Weitenjagd in Slowenien antreten darf. Mit 253,5 Metern hält der 27-jährige Pongauer seit 2017 die Bestmarke. Ein Corona-Test verlief am Dienstag unauffällig. Den positiven sportmedizinischen Test vorausgesetzt, dürfte der 27-Jährige ein Last-Minute-Ticket lösen. Die Tiroler Gregor Schlierenzauer und Philipp Aschenwald waren bereits am Montag negativ getestet worden, ihre Teilnahme gilt als sehr wahrscheinlich.