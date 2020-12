Tour de Ski findet wie geplant statt

Die Anfang Jänner in Val Müstair, Toblach und Val di Fiemme angesetzte Tour de Ski im Langlauf soll wie geplant stattfinden. Das gab der Internationale Ski-Verband (FIS) am Dienstag mit Verweis auf die Genehmigung der Corona-Schutzmaßnahmen durch die Gesundheitsbehörden in der Schweiz und Italien bekannt. Die 16. Tour-Auflage beginnt am 1. Jänner im schweizerischen Münstertal und endet am 10. Jänner nach acht Etappen mit dem Bergrennen auf die Alpe Cermis im Fleimstal.