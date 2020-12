Melzer mahnt: „Schaden für die Kinder ist jetzt schon riesengroß“

Jürgen Melzer: Es war extrem schön, wieder daheim zu sein. Es waren sehr, sehr lange Wochen am Ende des Jahres, die wir für die Qualifikation in London gespielt habe. Ich weiß nicht, ob ich jemals in meiner Karriere so viele Turniere hintereinander gespielt habe. Wenn so etwas vorbei ist und du endlich wieder bei der Familie bist, ist das einfach unglaublich.